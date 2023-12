Hamburgueria em São Paulo manda ingredientes para o espaço por chance no Guinness Book

Uma hamburgueria de São Paulo está tentando entrar para o Guinness Book, o famoso Livro dos Recordes, com seu lanche feito com ingredientes que viajaram o espaço.

Empenhada em pleitear a sua entrada no Livro dos Recordes, a Patties Burguer enviou 9kg de sal para o espaço. A viagem para fora do planeta foi feita pela empresa britânica “Sent Into Space”.

A ideia foi do CEO da marca, Henrique Azeredo, que queria inovar e se diferenciar de outras hamburguerias e lembrou da frase “o céu é o limite.” Após receber no Brasil o sal que viajou o espaço, a Patties Burguer obteve o aval de segurança para consumo.

“Então, a gente vai dar a entrada agora e vamos tentar, porque tem cada coisa no Guinness Book. O homem que comeu mais chiclete em um dia, por que não vai entrar o nosso? Porque não é fácil entrar. A gente tem que pagar e talvez seja reprovado. Mas estou confiante.”

A empresa precisou investir cerca de 30 mil dólares (cerca de 145 mil reais), sem qualquer garantia de aprovação e publicação na próxima edição do livro. No entanto, as chances aumentam se for levado em consideração que não há registros de outro restaurante no mundo que vendeu comida com algum ingrediente que esteve no espaço.

No A Tecla SAP do Marketês Podcast, Henrique contou que queria usar o nome da Nasa nos combos espaciais e conversou com a Agência Espacial Norte-Americana (NASA) para envio dos produtos, mas foi quando descobriu que a Nasa trabalha apenas em prol da ciência e não para fins comerciais.

Porém, a Patties Burguer conseguiu um acordo de licenciamento e poderá utilizar o nome da agência, inclusive, no par de meias que também foram para o espaço e serão sorteadas para os clientes.

