Deliciosa para passar no pão, comer com frutas ou até sozinha, a Nutella é doce para qualquer ocasião! O site Mega Curioso fez um levantamento das curiosidades sobre a Nutella e a gente te mostra cinco delas!

Napoleão e Hitler tiveram papel fundamental na história da Nutella

Pouca gente sabe que a origem da Nutella está muito ligada às Guerras Napoleônicas e à Segunda Guerra Mundial. Ambas contribuíram muito para a escassez do chocolate na Europa, bem como o aumento de seu preço. Para driblar isso, confeiteiros italianos decidiram incrementar o chocolate com avelãs picadas, criando o famoso creme de avelã. Entre esses confeiteiros, estava Pietro Ferrero, o fundador da Ferrero, marca que produz a Nutella e o Ferrero Rocher. Entenda melhor essa história na matéria “O que Napoleão e Hitler têm a ver com Nutella? Descubra”!

Dia Mundial da Nutella

Você sabia que essa delícia tem um dia todinho dedicado a ela? Todo dia 5 de fevereiro é momento para celebrar a Nutella, compartilhando receitas, histórias e fotos de doces nas redes sociais. essa ideia foi dada pela blogueira estadunidense Sara Rosso, em 2007. Em seu Instagram, inclusive, ela se intitula a “fundadora do Nutella Day”.

Nutella no Guiness

Em 2005, a empresa comemorou o 40° aniversário do produto com o “Maior Café da Manhã”, com um total de 27.854 pessoas que se reuniram na Alemanha para se deliciar com pães, suco de laranja e muita Nutella.

Leva apenas sete ingredientes

A Nutella é composta por apenas sete ingredientes e nada mais. São eles: açúcar, óleo de palma, avelã, leite, cacau, lecitina (um emulsificante natural vindo dos grãos de soja) e vanilina (que exalta o sabor).

Sucesso mundial

A Nutella está presente em 170 países pelo mundo e o sucesso é tanto que a quantidade de Nutella vendida anualmente é suficiente para cobrir mais de mil estádios de futebol. Além disso, o Grupo Ferrero fechou com 14 bilhões de euros de receita ao final do mês de agosto de 2022.