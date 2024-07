Segredos da harmonização de vinhos: 3 rótulos para não errar

Provavelmente você já ouviu falar em harmonização de vinhos. Para quem não conhece o termo, trata-se das combinações de comidas e bebidas que se complementam no paladar e elevam a experiência, tornando-a muito mais complexa do que apenas um prato e uma taça de vinho.

De acordo com o Guia dos Vinhos, do Paladar, uma das dicas é: experimentar! Você descobrirá o que gosta a partir do que provar, e esse é um bom ponto de partida. Para isso, dá para começar com vinhos e pratos que possuem características parecidas. Essa é uma das regras mais básicas de harmonização (confira outras abaixo).

Essa tentativa é válida para todos os estilos de rótulos, sejam tintos, brancos ou rosés. Caso você queira sugestões de como harmonizar vinhos, o Guia dos Vinhos selecionou excelentes rótulos para explorar:

1. Quinta do Crasto Superior Branco 2021

Se você gosta de bacalhau, este é o vinho branco perfeito para harmonizar. Produzido em Douro (Portugal), a bebida combina dois tipos de uva na composição, resultando em sabores e aromas complexos.

2. Mazzei 1435 Toscana 2018

Elaborado na Toscana (Itália), este vinho tinto inclui as uvas merlot e sangiovese entre os ingredientes e harmoniza perfeitamente com pratos de molho de tomate, ampliando as possibilidades.

3. Montes Cherub 2022

O Montes Cherub 2022 é um vinho de estilo rosé ideal para harmonizar com pratos leves como carpaccio de salmão, porque o rótulo, feito em Colchagua (Chile) e com dois tipos de uva, é considerado leve e frutado.

Dicas para harmonizar vinhos

Como mencionado anteriormente, vinhos e pratos que possuem características parecidas são uma das regras básicas para completar harmonizações, mas existem outras maneiras de harmonizar vinhos.

Harmonização por similaridade: opte por características parecidas. Intensidade: outro ponto importante a se pensar é a intensidade equilibrada entre o prato e o vinho, pois um não deve sobrepor o outro. Harmonização por contraste: além da harmonização por similaridade, existe a harmonização por contraste, em que sabores propositalmente diferentes dominam o paladar.

Guia dos vinhos

Para quem quer saber mais sobre harmonização de vinhos com diferentes rótulos e estilos, pode consultar o Guia de Vinhos de Paladar. Ele reúne informações sobre o universo vinícola, combinando comunicação e conhecimento em um só lugar. Acesse aqui.