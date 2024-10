Reality culinário inspirado em Harry Potter tem data de estreia revelada; veja trailer

Provavelmente você já ouviu falar de Harry Potter, o bruxo mais famoso do mundo, e também já assistiu ao MasterChef. Mas o que você ainda não viu é uma fusão entre esses dois universos: Hogwarts e confeitaria. O reality de competição culinária Harry Potter: Wizards of Baking (ou “Harry Potter: Bruxos da Fornada”, na tradução literal) estreia no streaming Max em 14 de novembro.

Para matar a saudade dos fãs da saga, os apresentadores do projeto são os atores James e Oliver Phelps, que interpretaram Fred e George Weasley nos filmes de Harry Potter. Durante os episódios, os chefs confeiteiros inovadores são desafiados a criar doces inspirados nos filmes.

Além disso, os jurados Carla Hall e Jozef Youssef estarão ao lados os eternos Wesley e os episódios ambém contam com convidados ilustres do universo de Harry Potter. Como, por exemplo, Warwick Davis, que interpretou o Professor Flitwick; Evanna Lynch, que viveu Luna Lovegood, e Bonnie Wright, a Gina Weasley dos filmes.

Durante o trailer divulgado, observamos uma das tarefas que envolve um bolo gigante que mostra duas molduras de um lado Albus Dumbledore e do outro Severus Snape, personagens muito queridos do universo. Em uma outra vários Pomos de ouro que parecem bombinhas de chocolate passam rapidamente. Inclusive, as gravações do reality foram realizadas nos estúdios londrinos da Warner, dando aos competidores acesso total aos sets de gravação dos filmes.

