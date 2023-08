Helena Rizzo: aprenda 3 receitas da chef para reproduzir em casa

A chef Helena Rizzo dispensa apresentações, além de hoje estar presente na bancada de jurados do Masterchef Brasil, seu restuarante em São Paulo, o Maní, é considerado um dos melhores do mundo.

Além disso, a profissional já conquistou os prêmios de melhor chef mulher da América Latina, em 2013, e no ano seguinte, de melhor do mundo pelo The World’s 50 Best Restaurants. Segundo o Paladar, a chef prepara pratos deliciosos, que podem até ser replicados em casa.

Da lama ao caos, é um doce de berinjela, muito bem elaborado, mas que, com um pouco de dedicação, pode ser feito em casa para uma ocasião especial. Aprenda a receita clicando aqui.

Da lama ao caos. Foto: Filipe Araújo/AE

O Risoto de Beterraba, não tem nenhum segredo, basta extrair o suco da beterraba antes de começar, garantindo um prato de restaurante em casa e sem bagunça. Aprenda a receita clicando aqui.

Risoto de beterraba Foto: Reprodução

Acompanhando a chef Evodie Mwepu, Helena Rizzo pode participar do livro Sabores e Lembranças, com uma receita saborosa de Bacalhau com Banana da Terra. Aprenda a receita clicando aqui.