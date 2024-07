Conheça os restaurantes da chef Helena Rizzo

Helena Rizzo é renomada por impactar a gastronomia e também ser uma jurada do MasterChef, um reality show culinário exibido na Band. Ela comanda alguns estabelecimentos gastronômicos por São Paulo com diferentes propostas. E você, conhece todos eles? Confira uma lista que abrange os restaurantes da chef Helena Rizzo:

Restaurante Manioca

Localizado dentro do do Shopping Iguatemi, o restaurante se descreve como ‘‘casual e contemporâneo’’, e esse conceito se estende ao cardápio. É possível experimentar pratos feitos, hambúrgueres, sobremesas e muito mais, tudo preparado com alta gastronomia.

Padoca do Maní

Com mais de uma unidade em São Paulo, esta padaria é ideal para quem deseja experimentar delícias de padarias, como pães de fermentação natural, bolo de cenoura, café com leite e ovos mexidos. O cardápio também contempla pratos rápidos para almoço ou jantar.

Casa Manioca

‘’Um jeito Maní de celebrar’' é como a Casa Manioca descreve a produção de eventos. O ambiente é preparado para receber uma grande número de pessoas para comemorações, com um menu especial assinado pela chef.

Restaurante Maní

Por último entre os restaurantes da chef Helena Rizzo, o Maní oferece pratos que valorizam a culinária brasileira, preparados com ingredientes de produtores locais, toques autorais e técnicas aprimoradas. Localizado no Jardim Paulistano (SP), o estabelecimento tem tem menu-degustação e cardápio à la carte.