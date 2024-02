Sobremesa em restaurante de Helena Rizzo tem inspiração no MasterChef

Uma versão do Baked Alasca é uma das adições ao cardápio do restaurante Manioca, com a inclusão sendo feita pela proprietária e chef Helena Rizzo. Essa decisão aconteceu com sua participação como jurada no MasterChef.

A contagem regressiva dos últimos segundos de uma prova do MasterChef frequentemente revela momentos angustiantes de cozinheiros tentando entregar pelo menos um prato completo, mesmo que não seja esteticamente perfeito.

Embora esses momentos possam ocorrer com receitas salgadas, as sobremesas representam um dos pilares surpreendentes do programa, geralmente apresentando um desafio ainda maior para os participantes.

De acordo com o portal Band, na 8ª temporada, o Baked Alasca foi um exemplo disso. Muitos competidores enfrentaram dificuldades para equilibrar o ponto do merengue e outras características do doce.

No Manioca e neste período, a sobremesa ganhou uma versão como banoffee. Isso significa que entre seus principais ingredientes estão o sorvete de banana e o doce de leite, envolvidos por uma massa amanteigada.

Confeiteiros ganham uma edição no programa

Nesta quinta-feira, 22, o MasterChef anunciou uma temporada exclusiva para confeiteiros profissionais em 2024. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site da Band.

‘‘Os melhores confeiteiros vão poder disputar o título de MasterChef e mostrar todo o seu poder nas mais deliciosas sobremesas”, afirmou Ana Paula Padrão, no vídeo de divulgação.