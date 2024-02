Maní, de Helena Rizzo, revela novo menu-degustação com destaque para experiência tátil

Não é surpresa que o Maní seja um restaurante estabelecido no mercado gastronômico. Localizado no Jardim Paulistano (SP) e sob o comando de Helena Rizzo, conhecida também por seu papel como jurada no programa televisivo MasterChef, o estabelecimento agora apresenta um novo menu-degustação (R$ 680), em parceria com Willem Vandeven.

Segundo a matéria de Fernanda Meneguetti, essa colaboração visa manter a experiência da comida brasileira, autoral e contemporânea, destacando a mistura de texturas, ingredientes e sabores em 14 etapas, servidas tanto no almoço quanto no jantar.

De acordo com o Instagram do restaurante, a primeira etapa envolve o ato de comer com as mãos, com pratos como rolo de manga verde, melancia, chuchu, tomate, atum seco, jalapeño e entre outros.

As demais etapas oferecem pratos como brócolis com pancetta, vôngole e ovas de truta, palmito com ouriço, caldo de rabada e uma variedade de outros itens. A experiência termina em uma sobremesa que equilibra amargor e acidez entre cúrcuma, lírio-do-brejo, vinagreira, cambuci, uvaia e mais.

No geral, essa combinação proporciona uma refeição completa com porções frescas. No entanto, é importante destacar que a experiência está disponível mediante reserva. Leia o conteúdo completo para descobrir detalhes.