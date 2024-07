Ilhabela oferece gastronomia de qualidade em alto mar com vista para baleias

Ilhabela recebe uma visita um tanto especial nesta época do ano: as maravilhosas baleias jubartes, que neste período saem da Antártida e começam a migrar para águas mais quentes. Para quem pensa em visitar a região para ter essa experiência incrível, pode deixar o momento ainda mais gostoso com a inclusão da gastronomia.

É isso mesmo, ao invés de lanchas, que são menores, você pode ficar em barcos mais espaçosos para ver as baleias e ainda aproveitar o dia em alto mar para comer pratos de qualidade.

A empresa Barca Pesca & Cozinha é responsável por disponibilizar esses passeios. Dentro dos barcos, há uma cozinha para os preparos e, na borda, uma grelha.

O que comer?

São dois menus que variam de acordo com o passeio. Quando o barco vai para alto mar, na tentativa de ver baleias, é oferecido um menu mais fácil de manejar. Logo que você senta, é servido um prato com frutas (abacaxi, uva e morango). Em seguida, são servidos antepastos (ricota, homus de beterraba; caponata com torradinhas) e a entradinha, que é ceviche de peixe nativo.

Já para o prato principal, são oferecidos tacos com peixe, lula e outros frutos do mar. Pra encerrar a refeição, um saboroso brownie com doce de leite é a sobremesa.

Segundo menu

O segundo menu é quando o barco fica no canal entre Ilhabela e São Sebastião. Esse passeio é disponível o ano todo e acontece nos dias em que o mar está agitado.

As frutas continuam fazendo parte do cardápio, mas todas as outras partes da refeição são diferentes. De recepção, também servem bastonetes de cenoura e pepino, servidos com molho de iogurte natural. São duas entradas: uma fria (ceviche com peixe fresco da semana) e uma quente (lula ou camarão à provençal).

O prato principal é o peixe que pescaram naquela semana naquele mesmo barco, feito na grelha do barco com legumes também grelhados e uma saborosa farofa de banana. De sobremesa, o brownie com doce de leite é mantido como opção.

Bebidas

As bebidas sem álcool estão inclusas no valor total do passeio. Você pode tomar à vontade refrigerante e água. Já a bebida alcóolica precisa ser pedida à parte ou, se quiser, ainda pode levar o seu próprio vinho.

