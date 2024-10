As combinações de alimentos são uma forma gostosa e nutritiva de aproveitar melhor os benefícios dos alimentos. São muitas as formas conhecidas, como arroz e feijão, queijo e goiabada, pão e ovo e, claro, iogurte natural e frutas. Essa última é muito popular no café da manhã e pode variar de acordo com a preferência de cada pessoa.

Benefícios do iogurte natural com frutas

Mais do apenas montar um recipiente bonito, com frutas coloridas e um creme branco, a combinação ajuda a trazer nutrientes para o corpo. Enquanto o iogurte fornece proteína e cálcio, as frutas apresentam carboidratos e fibras, além de diversas vitaminas. Essa junção de ingredientes pode ser uma maneira de suprir as necessidades do café da manhã ou de um lanche da tarde. Descubra mais combinações funcionais de alimentos na matéria de Regina Célia Pereira, na editoria de Saúde do Estadão.

Oleaginosas entram nessa combinação

Uma boa sugestão é adicionar alguma oleaginosa na porção de iogurte com frutas, como a castanha-do-pará ou a amêndoa, que trazem gorduras de boa qualidade e incrementam a textura e o sabor. Para as frutas, além do morango, vale apostar na manga, goiaba, ameixa, entre tantas outras.

Como fazer iogurte caseiro?

Iogurte caseiro Foto: ji_images/ Adobe Stock

É fácil encontrar o iogurte natural nos supermercados, que está disponível nas prateleiras em diversos formatos, marcas e sabores. No entanto, fazê-lo em casa também é uma opção, ainda mais para quem quer evitar o consumo de conservantes e outros aditivos.

O chef Raphael Vieira, do 31 Restaurante, compartilhou o passo a passo de como preparar o iogurte natural caseiro com apenas leite e limão. Veja a receita completa.