Jacquin compara cozinha de Fogaça no MasterChef a Chernobyl e critica participantes

O episódio do MasterChef Brasil foi marcado por fortes críticas de Erick Jacquin à organização da cozinha deixada pelos cozinheiros amadores.

O jurado expressou indignação ao encontrar uma área desorganizada e caótica, cheia de ingredientes espalhados e utensílios fora do lugar.

Em seu comentário, Jacquin comparou a cena a Chernobyl, destacando o desastre que se instalou na cozinha. Para ele, uma cozinha mal organizada não só atrapalha o desempenho dos competidores, mas também compromete o tempo.

Criticas aos participantes

Durante a edição do Masterchef, os participantes amados entraram pela primeira vez em uma cozinha profissional, mas o resultado foi fora do esperado. Os participantes deveriam preparar dois pratos distintos na cozinha do Sal Gastronomia, restaurante de Henrique Fogaça.

O chef Jacquin causou alvoroço ao criticar o estado da cozinha, dizendo que o local parecia Chernobyl. Ele sublinhou que um chef deve estar sempre atento ao espaço em que trabalha, pois a desordem pode impactar diretamente o resultado final.

“Vou ser solidário com vocês. Quando saímos da nossa zona de conforto, é diferente. Já passei sufoco em eventos, quando você vê a cozinha pela primeira vez. Vi na prova uma baita bagunça que faz parte disso, de não conhecer o ambiente. Vocês sabem cozinhar! Foi falta de organização e falta de maturidade”, disse Fogaça.

Desempenho ruim

Andréia, representante da equipe que teve um desempenho bem ruim, disse que trabalhar no Sal Gastronomia foi um sonho, e se desculpa pelo ocorrido

Os espectadores, acostumados com o temperamento forte dos jurados, veem esses momentos como uma parte do charme do programa, que combina entretenimento e aprendizado gastronômico.

O impacto das observações de Jacquin certamente vai ressoar entre os competidores, que agora terão um alerta a mais sobre a importância da organização no ambiente culinário.