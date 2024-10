Ana Paula Padrão tem reação inesperada em momento tenso no MasterChef: ‘Vou desclassificar’

Nesta terça-feira, 8, foi ao ar mais um episódio da 11ª temporada de MasterChef Brasil 2024, onde nove competidores disputaram a continuidade no programa em duas provas desafiadoras. Em uma delas, a apresentadora Ana Paula Padrão precisou intervir e falar sobre uma possível desclassificação.

Menu completo com ingredientes brasileiros

O momento ocorreu na primeira prova da noite, quando os cozinheiros precisaram trabalhar em trios e entregar um menu completo com ingredientes brasileiros. No entanto, a cada vinte minutos, eles tinham que trocar de bancada e comandar o prato de um companheiro da equipe.

Após os primeiros vinte minutos, Ana Paula Padrão deu o alerta sobre a troca, mas Vitor, Gabriela e Larissa ficaram parados no centro da bancada falando sobre os pratos. ‘’Eu vou desclassificar vocês!’’, disse a apresentadora mais de uma vez.

Eles então começaram a se distanciar e ir para as bancadas corretas. No caminho, Vitor perguntou: ‘’a gente não pode conversar?’’. ‘’Pode, conversa da própria bancada’', respondeu a Ana Paula Padrão.

Qual equipe venceu a primeira prova?

Embora três competidores quase tenham sido desclassificados dessa vez, a prova continuou com outras trocas de bancada durante os 40 minutos, e por fim todas as equipes entregaram o menu completo.

Após a avaliação dos jurados, quem venceu foi o time azul, com Andréia, Vinícius e Laura subindo ao mezanino. Eles agradaram os jurados com um pão de queijo recheado na entrada, um pescado com caldo de moqueca como prato principal e sorvete rapadura com amendoim e doce de caju na sobremesa.

Eliminado do episódio

Gabriela foi a eliminada desse 20º episódio de MasterChef Brasil 2024. Ela caiu na prova de eliminação depois de não se dar bem na prova em trio, e acabou tendo que enfrentar um desafio de harmonização.

Nessa ocasião, o prato precisava combinar por semelhança ou contraste com um drinque clássico, e, apesar de ter feito a proposta corretamente, entregou um cordeiro fora do ponto, o que a levou a deixar o programa. Relembre.