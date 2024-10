Nesta terça-feira, 15, foi ao ar mais mais um episódio da 11ª temporada de MasterChef Brasil 2024, na categoria dos cozinheiros amadores, que agora chegou ao TOP 8. Larissa foi a eliminada após não ter um bom resultado na prova de eliminação.

Primeira prova

Nessa primeira prova do 21º episódio, os competidores saíram das bancadas tradicionais do programa e trabalharam em equipes na cozinha profissional de um dos restaurantes de Henrique Fogaça: o Sal Gastronomia.

O objetivo da prova era entregar dois menus criados exclusivamente pelo chef, incluindo entrada, prato principal e sobremesa, que foram servidos para 40 pessoas próximas de Fogaça.

Apesar da desorganização da cozinha, as equipes conseguiram entregar os menus. A equipe azul, liderada por Giorgia, subiu ao mezanino, enquanto Andréia, José Roberto, Larissa e Laura foram para a prova de eliminação.

Prova de eliminação

‘’Nessa prova de eliminação, vocês vão fazer um prato que nunca esteve aqui no MasterChef’', revelou Fogaça sobre o que estava por vir. O prato? Chou Farci, de origem francesa, composto por uma carne envolta de repolho ou couve.

Apesar do prato ter uma estrutura complexa, de forma impressionante, todos os cozinheiros amadores fizeram um trabalho bem feito, com apenas alguns detalhes a serem ajustados.

Foram exatamente esses detalhes que trouxeram a eliminação de Larissa nesse episódio. Em seu depoimento final, ela agradeceu a participação. ‘’O MasterChef mudou minha vida (...) sempre que eu tiver um sonho, eu vou levar de exemplo o MasterChef’', disse, se despedindo e deixando o programa.

Eliminado do 20º episódio

