Jacquin deixa participante do MasterChef tenso na hora da avaliação: ‘Pensei que ele ia explodir’

No segundo episódio da 5ª edição de MasterChef Profissionais, que foi ao ar na última terça-feira (26), Érick Jacquin confundiu um dos participantes, que ficou sem entender se a avaliação do jurado era positiva ou não, e olha que a confusão nem foi por conta do sotaque de Jacquin, segundo o Band.com.

Na prova de eliminação, o desafio foi preparar tanto um prato salgado quanto uma sobremesa com tomate. O participante Moisés entregou um tomate recheado com cuscuz de couve-flor e uma compota de tomate com morangos. Os pratos agradaram aos jurados e ele ganhou a prova.

Mas, na hora da avaliação, ele ficou na dúvida se seria o ganhador. “Primeira coisa, o tomate está lá, tá presente, tá bonito. É positivo”, disse Jacquin após perceber que Moisés não estava entendendo. “Pensei que ele ia explodir, sem respirar”, afirmou o chef sobre a tensão de Moisés, o que gerou risos nos demais jurados e também nos participantes.

“Estou feliz de te ver trabalhando desse jeito, parabéns”, completou Jacquin, depois de explicar que a avaliação era positiva.

