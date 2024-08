Jacquin causa polêmica ao desafiar tradição italiana no MasterChef Brasil; veja vídeo

Nesta última terça-feira, 20, durante o episódio inédito do MasterChef Brasil 2024, o chef e jurado Érick Jacquin não hesitou em desobedecer uma das regras mais antigas da culinária italiana, durante o desafio de preparar pratos clássicos do país na prova de eliminação.

Ao provar uma das massas, Jacquin cortou a massa com seu garfo, um gesto considerado uma afronta para muitos italianos. Os participantes se entreolharam surpresos, e o chef brincou dizendo: “Eles vão brigar”. Um dos competidores até comentou: “Toda vez que o Jacquin corta uma massa, um italiano enfarta em casa.”

De acordo com a Band, o chefe faz isso para irritar os outros. “Eu corto o macarrão para encher o saco dos outros”, revelou ao canal. Além disso, não é a primeira vez que o Jacquin faz isso. “Eu corto o que eu quiser, eu faço o que eu quiser com a minha comida”, completou o jurado do programa.

Confira

PUBLICIDADE

No perfil oficial do MasterChef Brasil no X, antigo Twitter, eles questionaram ao público se deve ou não cortar o macarrão. Nos comentários da postagem, a maioria alegou que não. “Minha ascendência de italiano chorou aqui”, escreveu uma internauta.

Relembre primeira prova da noite

No inicio do programa, os participantes precisaram fazer um rondelli de vieira com azedinha, crispy de parma e polvo, prato de ninguém menos que o p´roprio chef e jurado do Masterchef Brasil, Henrique Fogaça. Durante a prova, Laura, realizou uma sequência de erros e foi detonada pelos chefes que reclamara da apresentação do prato e o gosto do creme da jovem.

Quem foi eliminado?

Contudo, Laura fugiu da eliminação do MasterChef Brasil 2024 e quem teve que entregar o avental foi a Alzileide. No 13º episódio, os cozinheiros enfrentaram uma prova dividida em rounds. Em cada fase, precisaram preparar uma massa italiana: cacio e pepe, Alfredo e carbonara. Quem acertava avançava para o mezanino, enquanto quem errava se aproximava da eliminação.

PUBLICIDADE