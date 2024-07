MasterChef Brasil 2024: Ana Paula Padrão chora com revelação emocionante de participante

Foi ao ar nesta terça-feira, 9, o sétimo episódio da 11ª temporada de MasterChef Brasil, e um dos acontecimentos mais comentados da noite foi a emoção da primeira prova, em que o desafio era transformar o arroz em um prato criativo.

A cozinheira amadora Laura entregou o resultado desejado com um bolo de arroz com frutas secas, e levou Ana Paula Padrão e outros participantes às lágrimas porque o prato possui uma história cativante por trás.

A receita apresentada foi inspirada em um preparo que Laura fazia com sua bisavó. Isso significa que os sabores, técnicas e a lembrança da participante tornaram o arroz o protagonista do bolo, sendo muito elogiado pela leveza, originalidade, criatividade e interessante nostalgia.

Com os elogios de Henrique Fogaça, Érick Jacquin e Helena Rizzo, praticamente não sobrou o bolinho. O que restou foram as lágrimas da participante e de Ana Paula Padrão: ‘‘Até eu estou chorando’', comentou a apresentadora.

Eliminado do 7º episódio

Renata deixou o avental após não se dar bem na prova de eliminação, em que os participantes precisaram preparar uma tortilha espanhola. Ela nunca tinha feito ou provado o prato, e mesmo com as dicas dos chefs, não garantiu sua permanência no programa. Confira tudo sobre a eliminação do 7º episódio.

O que acontece com os alimentos que sobram?

Quando um participante não usa todos os alimentos para produção de seu prato, os que ficaram no estúdio são doados para ONGs parceiras do Masterchef. No caso dos alimentos que tiveram contato com os participantes, por causa da vigilância sanitária, eles não podem ser doados para as instituições. Confira tudo sobre o assunto.

Quem lava a louça do MasterChef?

Não são os participantes que se responsabilizam pela arrumação da bagunça que se instala enquanto eles estão preparando os pratos. A produção do programa se encarrega de cuidar de tudo, deixando a bancada livre, organizada e limpa para que a próxima prova possa ser executada. Confira detalhes neste link.