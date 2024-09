Saiba onde experimentar um jantar finlandês especial em São Paulo

Neste próximo sábado, 28, o restaurante Dalva e Dito, de Alex Atala vai realizar um jantar finlandês especial. O evento é o segundo da série de jantares em comemoração aos 15 anos do Dalva e Dito, localizado no Jardins em São Paulo, no qual imigrantes de diversas nacionalidades realizam jantares temáticos.

Para trazer o melhor da comida finlandesa, o convidado do dia será o chef Stefan Weitbrecht, titular do restaurante Cozinha 212 e do bar Atlântico 212, para realizar um jantar inspirado na culinária em que é a terra natal de sua mãe. Vale ressaltar que o primeiro encontro, realizado no início de agosto, foi com a cozinheira armênia Yeran Garabedian Habib.

O que o menu promete?

Com uma noite que promete ser inesquecível. O jantar será dividido em cinco tempos, que inclui sugestões como a tostada de peixe curado, o sanduíche aberto de camarão servido no pão de sementes e a sopa de salmão e dill. Como sugestão principal, destaque para o peixe branco defumado com purê de cenoura, ovas de salmão e cerefólio. E a tartelete de mirtilos com sorvete de nada é a sugestão para a sobremesa.

PUBLICIDADE

Onde comer pratos típicos da culinária europeia em São Paulo?

Se você gosta de comidas europeias, no Bom Retiro não faltam opções que exploram as diversas culinárias da região, oferecendo autênticos sabores de diferentes países europeus.

O melhor: é comida bem feita, de qualidade, para você comer bem e sair de lá feliz. Quer dicas de bons restaurantes do Bom Retiro para ir sem erro? Confira a nossa seleção neste link.