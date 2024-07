Abre alas, que o couvert quer passar. Antes do desfile de pratos que está por vir, você merece uma concentração inicial digna de grupo especial: entradinhas padronizadas que abrem o paladar (e o estômago) para o restante da refeição que está por vir.

O que é um couvert?

A chef Patrícia Bettencourt, do restaurante português A Bela Sintra, explica que o couvert da casa é focado em qualidade, justamente por ser o primeiro alimento colocado na mesa. “Funciona como um abre alas”, diz ela.

O restaurateur Juscelino Pereira, por sua vez, defende que o nível de qualidade do couvert deve ser alto para combinar ou refletir o menu. “O couvert é a primeira impressão, focamos na qualidade e não na quantidade, são poucos itens mas que impressionam”.

Restaurantes com bons couverts

Ficou curioso para provar bons couverts em São Paulo? Confira cinco lugares que servem entradinhas sem igual.

A Bela Sintra

Couvert do A Bela Sintra Foto: Rodolfo Regini/Divulgação

Um couvert cheio de personalidade. Neste caso, ele traz pães de fabricação própria, torradas, queijo fresco, coalhada fresca, antepastos, ovos de codorna com molho golfe, bolinhos de bacalhau e croquetes de carne. Tudo isso à vontade, podendo repetir quantas vezes quiser.

No A Bela Sintra, o couvert é mais uma forma de seguir a tradição lusitana, uma vez que na cozinha portuguesa aquele tira gosto inicial é sempre garantido. No almoço, você pode prová-lo por R$ 38 e, no jantar, por R$ 47 e os antepastos variam de acordo com a sazonalidade.

A chef Patrícia Bettencourt destaca ainda que um dos maiores diferenciais do seu couvert é o frescor dos itens, como os pães que são assados na hora e os demais itens que são sempre preparados diariamente.

Onde

Endereço: Rua Bela Cintra, 2325 -Jardins

@restauranteabelasintra

Maní

Couvert do Maní Foto: Victor Collor/Divulgação

O restaurante de Helena Rizzo serve um de seus itens mais icônicos no couvert: as lascas de polvilho (foto). Além disso, ele conta com pão de longa fermentação, manteiga artesanal com flor de sal e azeite extravirgem brasileiro e custa R$ 33 por pessoa. A quantidade é pensada de acordo com o número de pessoas na mesa e vem apenas uma rodada.

Onde

Endereço: Rua Joaquim Antunes, 210 - Pinheiros

@manimanioca

Èze

Couvert do Èze Foto: Lígia Prestes/Divulgação

Èze é uma cidade que faz parte da Riviera Francesa e, dito isso, o restaurante que leva esse nome inspira-se nos sabores mediterrâneos típicos da região. O seu couvert não poderia ser diferente.

As entradas propõem uma leitura mediterrânea do couvert, com pães, tomates marinados com anchova e um trio de pastas delicioso, com direito a coalhada, caviar de berinjela e manteiga noisette (amarronzada) com flor de sal. Lá você pode repetir quantas vezes quiser.

Onde

Endereço: Alameda Tietê, 513 – Jardins

@restaurante.eze

Piselli

Couvert do Piselli Foto: Piselli/Divulgação

Um couvert com pão artesanal de fermentação natural, uma focaccia e uma mistura de legumes marcam o menu do Piselli. Além do patê que leva o nome da casa e que contém queijo de cabra (feito no interior de São paulo, em Joanópolis, cidade do restaurateur responsável), salsa e ervilhas, e manteiga temperada com ervas e um toque de limão.

Segundo Juscelino Pereira, um diferencial é o pão feito com o lievito madre (massa que funciona como fermento natural) feito na casa. “O lievito madre veio da Itália e tem mais de cem anos, tem um toque de farinha integral italiana e é produzido na nossa padaria a portas fechadas, exclusivo para o Piselli”.

O couvert sai a R$ 34 por pessoa e é à vontade, repondo-o quantas vezes o cliente pedir.

Onde

Endereço: R. Padre João Manuel, 1253 - Cerqueira César

@restaurantepiselli

Rancho Português

Couvert do Rancho Português com menu executivo Foto: Tadeu Brunelli/TBFoto/Divulgação

O couvert do rancho português é simples, mas muito saboroso. É pão, azeitonas, queijo fresco, manteiga e patê, seguindo a tradição portuguesa de ter sempre um abre alas para a refeição. Ele sai no valor de R$ 32 por pessoa e também é servido à vontade.

Onde

Endereço: Avenida dos Bandeirantes, 1051 - Vila Olímpia

@ranchoportuguessp