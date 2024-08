Japão estabelece novas regras para levar sobras de comida de restaurantes para casa

O Ministério da Saúde do Japão vai criar diretrizes para restaurantes e clientes sobre como levar sobras de comida para casa a fim de reduzir o desperdício de alimentos. Além disso, eles vão alertar os consumidores sobre os cuidados necessários para evitar intoxicações alimentares.

Segundo o grupo de estudos do Ministério de Saúde, o Japão realizou a primeira reunião sobre o assunto no dia 26 de julho. Durante o momento, eles confirmaram que as diretrizes se concentrarão em maneiras de prevenir intoxicação alimentar causada por crescimento bacteriano e já serão introduzidas no próximo ano fiscal, conforme afirmou o portal de notícias japonês The Mainichi.

Além disso, ao levar as sobras de comida para casa o Ministério aconselhou os japoneses a evitarem alimentos crus, como por exemplo o sashimi. Outro pedido foi em relação ao uso de hashis limpos para a transferência de alimentos para os recipientes.

Contudo, muitos restaurantes hesitam em promover comida para viagem porque estão preocupados com os riscos de intoxicação alimentar. Por esse motivo, durante a reunião, o grupo confirmou que os consumidores levariam as sobras para casa por sua conta e risco.

Polêmicas

De um lado, alguns gerentes estavam adiando a decisão tomada pelo Ministério de Saúde do Japão. Enquanto do outro lado, os consumidores, esperavam mais das políticas públicas. Um representante do grupo, chegou a comentar sobre o assunto. “É importante facilitar tanto para consumidores quanto para empresas a tomada de medidas”, iniciou. Além disso, cobrou uma iniciativa por parte do governo. “Deve-se considerar a disseminação da iniciativa, como a distribuição de kits gratuitos explicando as precauções”, explicou.

Diminuição do desperdício de alimentos

Desperdício de alimentos na América Latina chega a 127 milhões de toneladas por ano, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU) Foto: Ben Nelms/Reuters

A meta divulgada pelo governo japonês é diminuir o desperdício de alimentos para metade do nível do ano fiscal de 2000, chegando a 4,89 milhões de toneladas métricas até o ano fiscal de 2030. Além disso, essa meta foi atingida pela primeira vez no ano fiscal de 2022, com o desperdício reduzido para aproximadamente 4,72 milhões de toneladas.

Contudo, o governo continua a buscar uma redução ainda maior.

