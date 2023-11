Conheça o Mocheese, criação gastronômica que une o Brasil ao Japão

Com o restaurante localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, a chef Telma Shiraishi decidiu inovar uma opção do Aizomê, por meio de uma nova versão de pão de queijo, descrita pelo Paladar como ‘’meio mineiro, meio japonês’' por causa da mistura do seu sabor surpreendente.

No cardápio, com o nome de Mocheese, a versão do clássico pão de queijo ganhou um queijo da serra da Canastra, junto com o tradicional polvilho e a medida certa de farinha de arroz, dando a textura ideal para tomar um cafézinho da tarde com amigos e familiares.

Com uma unidade dentro do Japan House, a casa conta com outros itens deliciosos no cardápio, como o koke latte quente e cremoso, um chá de cevada e também opções salgadas ou doces.

Para conferir mais detalhes, você pode ler a matéria completa do Paladar clicando aqui.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Além disso, o Paladar tem várias receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas em casa, durante um jantar, por exemplo, depois de uma visita ao restaurante Aizomê à tarde. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.