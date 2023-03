Prato em tons de marrom e cinza contém várias fatias de salmão cru temperado, sobre uma superfície escura. No meio do prato há fatias de salmão enroladas em formato de rosa. Nas laterais, há três folhinhas verdes decorando o prato. Foto: Mário Rodrigues Júnior | Sassá Sushi Por Redação Sashimi de salmão com especiarias Do Sassá Sushi para a sua casa: uma receita caprichada de sashimi de salmão, criada pelo chef Sassá Dificulade Médio Tempo de preparo Rápida Rendimento 10 porções

O gosto por peixes, como o salmão, parece crescer a cada ano. Pelo menos, é isso o que mostram os relatórios sobre o mercado do salmão. Mesmo sendo afetado pela pandemia, um estudo da Mordor Intelligence estima que esse mercado cresça cerca de 7,5% nos próximos anos. Numericamente, talvez você pense que isso é pouco. No entanto, o mercado do salmão não consegue acompanhar a grande demanda por esse tipo de peixe. Então, antes que o mundo entre em uma disputa por salmão, que tal provar o melhor desse peixe agora? A proposta de hoje é totalmente baseada na culinária japonesa: uma receita de sashimi de salmão, do chef Sassá, do restaurante Sassá Sushi. Caso não esteja familiarizado, a ideia do sashimi é consumir o peixe fresco e cru. Nesse caso, o salmão vem acompanhado de azeite trufado e raspas de limão siciliano. Você dificilmente se esquecerá do sabor diferenciado dessa receita caprichada. Olha como se faz: