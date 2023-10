Jovem abre confeitaria para poder passar mais tempo com os filhos

Cerca de 90% das empresas em atividade em Mato Grosso são pequenos negócios, destacando a vitalidade do empreendedorismo social e econômico no estado. Ao descobrir que estava esperando seu segundo filho e desejando passar mais tempo com a família, Alexia Patrick, de 29 anos, optou por iniciar seu próprio empreendimento, inicialmente focado na venda de panetones e geladinhos. No entanto, foi a bebida gelada que se tornou o produto principal de seu negócio.

Segundo a Gazeta Digital, há mais de um ano à frente da empresa ‘Totus Tuss’, hoje ela obtém receita vendendo geladinhos, pães de mel, bolos de pote, fatias de bolo e copos da felicidade, o que antes demorava mais de um mês para conseguir. Alexia conta que saiu de um emprego em que ganhava um salário mínimo, e foi o valor da rescisão que ela utilizou para abrir o negócio.

Além desses itens, Alexia também confecciona bolos para festas e sabores exclusivos, como o geladinho de pudim. Apesar de haver certa hesitação do público, essa opção tem sido bem recebida.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Amplie suas habilidades culinárias por meio de nossas receitas exclusivas! Aprenda a fazer em casa alguns pratos típicos da culinária amazonense, cujas instruções estão disponíveis em nosso caderno de receitas.