Kefir: saiba como preservar o fermentado e aproveitá-lo em receitas

Queijo, kombucha, kefir, missô, azeitonas, leguminosas, cogumelos e vinagre. Embora possam parecer alimentos diferentes -e alguns serem mais conhecidos do que outros-, todos fazem parte do mesmo grupo: os fermentados.

O kefir, por exemplo, é um dos pouco conhecidos. Trata-se de uma espécie de coalhada fermentada, que acumula uma composição rica em benefícios. Além disso, pode ser preparado em casa.

Para preservar os benefícios do kefir e aproveitá-lo em receitas, é preciso guardar corretamente o ingrediente. Segundo o Paladar, após seguir os passos da receita caseira, se não for consumir em seguida, a recomendação é reservar na geladeira por até dois dias.

Apesar de ser refrigerado, o comportamento do kefir pode variar dependendo da estação. No calor, os coágulos se separam do soro, sendo necessário bater para torná-lo uniforme, enquanto no frio, coagulam de forma uniforme naturalmente.

PUBLICIDADE

Como preparar kefir em casa?

É possível obter opções industrializadas à base de kefir, mas também dá para prepará-lo em casa. Nesse caso, é preciso seguir proporções corretas, passos de fermentação, regras higiênicas e outras etapas que garantem sabor e aroma. Veja a receita completa aqui e, após esse preparo, guarde o kefir corretamente.

Benefícios do kefir

O kefir abriga bactérias benéficas que podem ajudar a diversificar e equilibrar a microbiota intestinal, sendo esse um dos seus principais benefícios para o organismo, segundo a matéria de Regina Célia Pereira ao Estadão, na editoria Saúde.

Receitas com kefir

PUBLICIDADE

Agora que você sabe como preparar kefir em casa, entende como manter sua qualidade e conhece os benefícios desse fermentado, pode apostar em receitas onde ele é protagonista. Veja duas abaixo:

Bolinhas de kefir

O diferencial dessa receita é a combinação com azeite e diferentes ervas, como pimenta-do-reino, orégano, tomilho e alecrim, complementando as bolinhas que, naturalmente, são saborosas. Veja a receita completa aqui.

Receita de bolinhas no azeite de ervas. Foto: Felipe Rau/Estadão

Kefir com morango

PUBLICIDADE

Kefir e morangos são os principais ingredientes dessa receita. O passo a passo, em seis etapas, também não é complicado, resultando em um preparo de conjunto fácil e saboroso. Veja a receita completa aqui.