Conheça o Kotchi, novo bar japonês nos Jardins

O bairro do Jardins, em São Paulo, tem um novo integrante na longa lista de bares e restaurantes em destaque. No entanto, o Kotchi não faz a linha conhecido.

Sem número ou fachada na porta, é preciso fazer uma reserva para desfrutar dos aposentos que tem como proposta trazer drinques inspirados no Japão. Saiba tudo sobre o estabelecimento na matéria de Fernanda Meneguetti.

Bebidas e mais

O balcão na entrada traz criações do chef Makoto Okuwa, japonês radicado nos Estados Unidos. Mas também há espaço para a seleção de garrafas, sobretudo de destilados japoneses, feita por Inés de los Santos, uma das bartendens mais influentes das Américas.

É no balcão do fundo que a mixologista argentina tem seu próprio canto, com 13 receitas que combinam com o ambiente em volta.

Drinques clássicos?

No Kotchi, os clássicos ganham um toque a mais. O Aperol spritz tem toque de tangerina e amora (R$ 48), o gim tônica leva destilado japonês, nota de maçã e shissô (R$ 58) e o negroni é feito com gim do Japão, shochu, Campari trufado e Lillet (R$ 58).

Inés de los Santos não trouxe nenhuma receita de suas casas de Buenos Aires. Inspirada pelos sabores da cozinha japonesa, ela criou a carta do novo listening bar totalmente do zero de forma surpreendente e inovadora.

O que esperar da comida?

O menu de comidas do Kotchi também foi decisivo para chegar a essa carta de coquetéis. Há um diálogo entre os pratos e os drinques, como o Martini de Tomate e Caju, que combina com o Trio Fish Crudo, uma salada proteica com tirinhas de akami, hamachi e salmão, mesclada com pepino e salsão, pimenta gochujang, brotos de coentro e shissô.

Outras boa opção no Kotchi é a rillete de salmão defumado e ikura acompanhada de batata gauffrete bem crocante, além do tartar de akami de bluefin, com aioli spicy, crispy rice e nori coreano.