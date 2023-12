Le Chabichou: Saiba como é comer no restaurante Michelin que conquistou a atriz Brigitte Bardot

A experiência de jantar no restaurante Le Chabichou, localizado no coração do luxuoso resort de esqui Courchevel 1850 na França, é uma jornada culinária de alto padrão. O hotel, que já atraiu celebridades como a atriz Brigitte Bardot, o produtor musical Eddie Barclay e o presidente francês Valery Giscard d’Estaing, destaca-se não apenas por sua localização deslumbrante, mas também pela excelência gastronômica de seu restaurante.

Com uma história que começou em 1963 como um chalé Savoyard tradicional, Le Chabichou evoluiu para um destino de prestígio sob a gestão do casal Michel e Maryse Rochedy. A cozinha do restaurante, inicialmente nas mãos de Michel, alcançou renome internacional, culminando com a conquista de duas estrelas Michelin, um feito inédito para Courchevel na época.

Atualmente liderado pelo chef Stéphane Buron, o restaurante Le Chabichou é sinônimo de inovação e excelência culinária. O menu de nove pratos oferece uma experiência sensorial deslumbrante, onde cada prato é apresentado de forma criativa e artística, acompanhado por vinhos selecionados e um serviço impecável.

Além do seu aclamado restaurante Michelin, o Le Chabichou também conta com o Le Sidonie restaurant e bar, proporcionando uma experiência mais casual, mas igualmente memorável. Os hóspedes podem desfrutar de pratos exóticos como ovos cozidos com caviar, refletindo a diversidade e a riqueza da oferta gastronômica do local. As informações são do Daily Mail.