Queijo com café do Norte Pioneiro ganha concurso na França

Consolidado como um dos maiores estados produtores de café do Brasil, o Paraná passou a ser reconhecido não apenas pela quantidade da produção, mas pela qualidade do seu produto.

Mas, mais do que apenas a cafeicultura, a produção do grão movimenta outras cadeias produtivas, que aproveitam a tradição do café na região do Norte Pioneiro para diferenciar seus produtos no mercado, como é o caso de Leomar Martins.

Segundo o Tarobá News, o produtor de queijos artesanais deixou anos de experiência na vida corporativa para começar a produzir queijos em 2017 na cozinha de casa, na propriedade rural da família em Santana do Itararé.

Ao participar de uma competição, ele notou que produtos com misturas criativas chamavam a atenção dos jurados e resolveu que faria um queijo com café.

Nas semanas seguintes, Leomar testou 39 cafés em um de seus queijos artesanais. Entre aqueles que deram certo, ele inscreveu um, batizado de Maná Concafé, num concurso internacional na França, onde recebeu a medalha de prata na categoria “Casca Lavada – Cura de 30 Dias”.

O queijeiro aperfeiçoou a produção e, hoje, passou a usar um café especial do Norte Pioneiro. O pó é aplicado ao redor do queijo para o período de maturação, o que dá um leve sabor de café ao produto.

Receitas testadas e aprovadas

