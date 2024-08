O leite é o primeiro alimento que entra na nossa vida e com o passar do tempo, algumas pessoas abandonam o costume de consumi-lo por diversas questões. São muitas as dúvidas que cercam o alimento e muitos se perguntam: afinal, o leite faz bem ou mal para saúde?

Para ajudar a responder essa pergunta, o Paladar convidou as nutricionistas Thaís Barca e Caroline dos Santos. Saiba tudo sobre leite na matéria de Helena Gomes.

Benefícios e malefícios do leite

Para entendimento total, sim, é saudável beber leite. A bebida é rica em proteínas de alto valor biológico, vitaminas e minerais que fornecem diversos benefícios ao corpo humano.

De acordo com as nutricionistas, o leite para as crianças é uma ótima fonte de cálcio, ligado principalmente à saúde óssea. Aos adultos, ajuda a previnir a osteoporose, auxilia no processo de emagrecimento, favorece o ganho de massa muscular, gera mais saciedade, previne o surgimento da xeroftalmia (doença ocular associada à deficiência de vitamina A presente no leite), fortalece a imunidade e ajuda na cicatrização.

No entanto, vale destacar que o consumo de leite deve ser evitado por pessoas que não não possam ingerir o alimento. As crianças e adultos que têm intolerância à lactose e alergia podem piorar o quadro de inflamação intestinal, gerando sintomas como dor na barriga, diarreia ou constipação, excesso de gases, distensão abdominal, cólicas, além de piora do quadro de rinite e sinusite ou coceira na pele.

Não tomar leite faz mal?

Segundo as especialistas, uma crian;a que n’ao bebe leite pode ter o desenvolvimento, o crescimento e a saúde óssea afetados, resultando em baixa estatura e surgimento de osteoporose, além do impacto na puberdade. Para crianças que não possam ingerir leite, elas sugerem uma substituição alimentar para suprir essas carências.

Já os adultos que não consomem leite podem ter problemas de saúde pela falta de nutrientes. Mas caso não possam beber a bebida, o ideal seria adicionar na rotina alimentos com vitaminas e minerais similares, como vitamina A, vitamina B2, cálcio, magnésio, fósforo e vitamina D.

Pode tomar leite todos os dias?

Agora que você já sabe se o leite faz bem ou mal para a saúde, já pensou se ele pode ser consumido todos os dias? Na realidade, não existe um período ideal para tomar leite. Mas no caso das crianças, o cálcio e suas fontes são necessárias, portanto, é interessante oferecer leite todos os dias. Já no caso dos adultos, uma boa ideia é encaixar o leite em receitas proteicas da dieta e garantir o consumo dos nutrientes presentes no alimento.

Teste de leites vegetais

Se você está entre aqueles que não podem ou optam por não consumir leite de origem animal, as alternativas vegetais são uma boa opção. O Paladar realizou um teste às cegas com 8 marcas de leite de amêndoas disponíveis no mercado.

O júri, composto por especialistas em gastronomia e nutrição, avaliou sabor, textura, e ingredientes. O produto A tal da castanha foi o grande vencedor, se destacando pela simplicidade e qualidade dos ingredientes, seguido por Ades e Nature’s Heart. Vale a pena conferir o teste completo e escolher a melhor opção para o seu paladar e necessidades nutricionais.