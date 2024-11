Além da vitamina C, veja outros benefícios do limão e receitas

Nem só de vitamina C se vivem as frutas cítricas. O limão, uma das frutas mais populares do Brasil, é rico em outros compostos. Seu consumo pode apresentar muitos benefícios para o corpo, saiba mais e veja receitas.

Uma forma simples de inserir o limão na dieta é substituindo o vinagre pela fruta, uma forma até mais econômica de temperar a salada. O ácido cítrico presente no limão torna a fruta um agente bactericida e antibiótico, essencial para o fortalecimento do sistema imunológico. Veja esses e outros benefícios do limão na reportagem de Raquel Brandão, publicada na editoria de saúde, do Estadão.

Benefícios do limão

A função do limão na medicina natural não para por aí. O limão pode ser usado como aliado nos problemas de estômago, porque acelera o processo de desintoxicação do corpo. Pela ação detox, o limão pode ser um aliado para quem busca emagrecer.

Não se pode relevar o poder da vitamina C. O nutriente é um importante antioxidante, que combate o envelhecimento precoce e alguns tipos de câncer. Uma das duplas de sucesso na gastronomia é o feijão com frutas cítricas, essa combinação também tem uma explicação científica por trás, saiba mais na reportagem de Regina Célia Pereira, publicada na editoria de saúde, do Estadão.

O limão é super versátil. A acidez dele ajuda a cozinhar as carnes, é o caso do ceviche, clássico da cozinha peruana, em que o peixe branco é cozido no limão, veja a receita aqui. Outro preparo em que o limão dá todo um toque especial é no suco detox. O suco verde tem muitas receitas, confira a versão da nutricionista Thaís Barca aqui.

Outras receitas com limão

Creme de limão e merengue maçaricado

Creme de limão e merengue maçaricado Foto: Phiroza Gastronomia/ Divulgação

Sobremesa fácil, mas com cara de sofisticada. O creme de limão com merengue maçaricado é fácil de preparar, o segredo está em caprichar na apresentação. A base é um lemon curd. O creme, de origem inglesa, é feito com ovo, limão siciliano, manteiga e açúcar.

No topo, um merengue suíço. O ovo com açúcar é metamorfoseado nesse preparo delicioso, o ar da batida é quase um ingrediente. Por mais que pareça difícil, dominar a técnica do merengue é possível. Conheça os diferentes tipos, como preparar e com o que combinar em reportagem de Melissa Clark, publicada no Estadão.

Suco de limão com cupuaçu

Suco de cupuaçu Foto: Elena - stock.adobe.com/Adobe stock

O limão traz acidez para diversos preparos. Os ácidos, junto com sal, gordura e calor, são amplificadores de sabor, responsáveis por intensificar todos os outros sabores complementares, seja em preparos doces, salgados ou até em bebidas.

Na receita da nutricionista Thaís Barca, o limão entra para ressaltar os sabores e por seu potencial de aliado no processo de emagrecimento. O suco de cupuaçu com limão é feito com a polpa da fruta. Nativo da Amazônia, o cupuaçu é primo do cacau. Veja a receita.

O cupuaçu tem uma casca dura, que esconde um interior carnudo. Rico em antioxidantes, a fruta fortalece o sistema imunológico, apresenta ação anti-inflamatória, melhora a digestão e protege o coração, além de ser uma fonte de energia natural. Conheça esses e outros benefícios do cupuaçu em reportagem de Gabriel Salim, publicada no Estadão.