Linhaça ou aveia: qual é melhor para saúde? Veja receitas

Uma das sementes mais conhecidas na gastronomia, a linhaça é fácil de utilizar em receitas e pode compor desde panquecas até sorvetes. Extremamente rica em fibras, ela é considerada um superalimento pelos nutrientes que oferece ao corpo. Mas, por vezes, é comparada com outro alimento também riquíssimo em fibras, a aveia. Afinal, qual é melhor, linhaça ou aveia?

Linhaça X aveia?

O nutricionista Lucas Alves Deienno, da Clínica CliNutri, explica que não existe uma melhor que a outra e que ao invés de comprá-las, o ideal é combiná-las, pois juntas fazem um trabalho ainda melhor.

“A escolha entre linhaça ou aveia depende das necessidades nutricionais. A combinação de ambos pode ser uma excelente estratégia para maximizar os benefícios de cada alimento, desde que consumidos nas quantidades adequadas”, revelou o profissional em matéria de Gabriel Salim.

Benefícios da linhaça e da aveia

A linhaça é extremamente rica em nutrientes e uma excelente fonte de fibras, que são essenciais para a saúde intestinal, saciedade e controle da glicemia. Além disso, o alimento apresenta Ômega 3, que possui propriedades anti-inflamatórias e cardioprotetoras.

Já a aveia, além do benefício da fibra, é uma excelente fonte de carboidratos, ajuda a reduzir o colesterol e contribui para a diminuição da absorção de gorduras e glicose, como mostra a matéria de Bárbara Giovani, na editoria de Saúde do Estadão.

Pode consumir linhaça todos os dias?

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a linhaça pode ser consumida todos os dias, desde que respeitadas as quantidades adequadas de fibras e água. O excesso de fibra pode causar desconforto intestinal em algumas pessoas, por isso é importante aumentar o consumo de água junto com a ingestão de linhaça.

Receitas com linhaça

A linhaça é um ingrediente prático e nutritivo que pode ser incorporado a diversas receitas, enriquecendo tanto doces quanto salgados. De panquecas a sobremesas, ela oferece sabor e benefícios à saúde. Confira algumas sugestões fáceis e saudáveis para adicionar a linhaça ao seu dia a dia:

Panqueca de banana com linhaça

Panqueca de banana com linhaça Foto: Lucas Alves Deienno/Divulgação

A panqueca de banana fica ainda melhor quando a linhaça é adicionada no preparo. Fácil de fazer, essas panquecas possuem textura leve e macia. Veja a receita completa.

Sorvete cremoso de leite de caju, cacau e linhaça

Sorvete cremoso de leite de caju, cacau e linhaça Foto: Ana Bacellar

Para fazer este sorvete caseiro não são necessários ingredientes muito diferentes ou utensílios específicos. Essa sobremesa é rápida e fácil de fazer, levando cacau e gel de linhaça para dar consistência. Veja a receita completa.

Iogurte com linhaça

Iogurte com linhaça Foto: Lucas Alves Deienno/Divulgaç

Uma forma simples e rápida de consumir a semente é misturá-la com iogurte. Você também pode incluir outros ingredientes, como chia, frutas e aveia, acabando de vez com o mito de linhaça ou aveia na alimentação. Veja a receita completa.