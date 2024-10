Especialista explica se é seguro comer linhaça todos os dias e revela seus benefícios; veja receitas

Snack de tapioca, iogurte de chia e panqueca de banana são receitas que possuem algo em comum: a linhaça. Isso mostra a versatilidade da semente, além de ser muito benéfica para a saúde. Mas será que pode comer linhaça todos os dias?

O nutricionista Lucas Alves Deienno esclareceu ao Paladar que sim, o consumo da semente pode ser feito todos os dias. Além disso, ele destaca os benefícios dessa semente (veja mais abaixo) e esclarece que esse consumo deve ser acompanhado de uma hidratação adequada.

Benefícios da linhaça

Essa semente apresenta ômega 3, fibras e nutrientes na composição, em quantidades tão consideráveis que entra como um superalimento.

Segundo o nutricionista, esse conjunto pode oferecer propriedades anti-inflamatórias e ajudar a melhorar a saúde intestinal, especialmente quando aliado a uma alimentação saudável, prática de exercícios físicos e hidratação.

Qual a maneira correta de consumir linhaça?

Embora seja versátil, existe uma melhor forma de consumir linhaça para aproveitar os seus benefícios. Segundo o nutricionista, consumir a semente triturada ou moída é o ideal, porque assim elas são facilmente digeridas pelo organismo, que absorve os nutrientes essenciais.

Linhaça dourada ou marrom?

A linhaça apresenta as cores dourada e marrom. Sobre esses tipos, há dúvidas de qual é melhor. O nutricionista esclarece que há poucas diferenças entre as duas no ponto de vista nutricional, o que significa que podem ser consumidas conforme a preferência.

Farinha de linhaça. Foto: Maryna Osadcha/Adobe Stock

Receitas com linhaça

Como mencionado anteriormente, a linhaça pode estar entre os ingredientes de uma panqueca, um snack nutritivo, ou um iogurte colorido e saboroso. Você também pode aproveitar a semente em um suco verde. Veja aqui receitas com linhaça.