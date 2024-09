Linhaça dourada ou marrom? Descubra qual é a melhor e veja receitas

Conforme o nutricionista Lucas Alves Deienno explicou ao Paladar, a melhor forma de consumir linhaça é triturada ou moída, o que permite uma boa digestão por parte do organismo e, consequentemente, ajuda na absorção dos nutrientes. Além disso, também dá para consumir a linhaça em receitas, seja a linhaça dourada ou marrom.

Sobre esses tipos, há dúvidas de qual é melhor. No entanto, o nutricionista esclarece que há poucas diferenças entre as duas no ponto de vista nutricional, o que significa que ambas podem ser consumidas conforme a preferência.

Benefícios da linhaça

Seja dourada ou marrom, a linhaça é uma fonte de nutrientes, ômega 3 e fibras. Esses compostos podem ajudar no controle da glicemia, melhorar a saúde intestinal e, ainda, aumentar a saciedade.

Embora ofereça inúmeros benefícios à saúde, é importante incluir a linhaça em uma alimentação equilibrada, com uma uma variedade de alimentos que ofereçam outros nutrientes essenciais, assim como ter hábitos saudáveis.

Em relação ao teor de fibras da linhaça, o nutricionista alerta que a hidratação adequada é um dos fatores importantes para aproveitar o que essa semente tem a oferecer. Aprenda receitas com linhaça:

Panqueca de banana com linhaça

Comece amassando a banana e misturando aos outros ingredientes para criar a massa. Em seguida, leve para a frigideira e espere dourar. Fácil, não é? Veja a receita completa aqui.

Panqueca de banana com linhaça Foto: Lucas Alves Deienno/Divulgação

Suco verde com linhaça e cúrcuma

Com oito ingredientes, incluindo a linhaça e a cúrcuma, muito benéficas para a saúde, você cria esse suco verde batido no liquidificador. Não precisa coar nem adoçar. Veja a receita completa aqui.

Suco verde com linhaça e cúrcuma Foto: Thaís Barca

Iogurte de chia e linhaça

Essa é outra alternativa leve que inclui a linhaça. O nutricionista ensinou quais ingredientes usar e passos fazer para completar a receita com sucesso. Veja a receita completa aqui.