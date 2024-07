As baguetes são um dos pães mais tradicionais na culinária francesa e padeiros do país europeu pretendem levar mais um dos maiores recordes mundiais com a baguete mais longa já feita na história. Com 140,53 metros de comprimento, o pão supera o recorde italiano anterior de 132,62 metros, mantido por quase cinco anos, segundo o Guinness World Records .

A baguete francesa foi feita em público no mês de maio durante o Suresnes Baguette Show, no mirante Terrasse du Fécheray, na comuna de Suresnes, no subúrbio oeste da França, perto de Paris. Um juiz do Guinness World Records estava presente para aprovar o recorde.

Uma equipe de 18 padeiros começou a preparar a massa às 3 da manhã, horário local, antes de supervisionar o processo de cozimento a partir das 5 da manhã, segundo informações da CNN Travel. Um forno móvel foi projetado especialmente para a ocasião.

Distribuição do pão

Depois que a baguete foi assada, uma parte dela foi cortada, espalhada com Nutella e compartilhada com o público. A outra parte foi dada à associação local de jovens Celije para que pudesse ser distribuída aos moradores de rua naquela noite, de acordo com o release.

Dominique Anract, presidente da Confederação Nacional Francesa de Boulangerie e Patisserie, disse no comunicado que “foram necessárias cerca de 10 horas de trabalho”, acrescentando: “Um recorde para a baguete artesanal mais longa exige um verdadeiro espírito esportivo coletivo e, neste ano dos Jogos Olímpicos, parabéns a todos os nossos padeiros artesanais”.

Mais recordes franceses

Maior purê de batatas

Em 2014, o estimado chef Joel Robuchon, premiado com estrelas Michelin, liderou uma equipe de 200 aprendizes no parque temático Futuroscope, perto de Poitiers, para a criação da maior porção de purê de batatas já feita. Na ocasião, foram necessários 800 kg de batatas e 80 galões de leite, além de 250 kg de manteiga, de acordo com o The Connexion.

Trança de alho mais longa do mundo

Em 2023, moradores viciados em alho da vila de Lautrec, em Tarn, criaram a maior trança de alho rosa do mundo (chamada manouille) e desfilaram com a iguaria de 24,30 metros pelas ruas, conquistando mais um dos maiores recordes mundiais.