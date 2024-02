Marca de grife lança cerveja com produção sustentável

Em 2012, a Patagonia Provisions propôs uma abordagem que alinha a alimentação com preservação ambiental, indo além do vestuário.

Desta vez, o empresário Yvon Chouinard expandiu a renomada marca para colaborar com onze cervejarias artesanais na produção de cervejas que incorporam o grão Kernza na composição.

Este grão, que corresponde ao sabor de nozes e nuances doces, é cultivado de maneira sustentável e promove preservação orgânica ao ser plantado por trabalhadores alinhados com essa missão.

A produção dessa cerveja, do estilo lager, destaca-se por seus efeitos positivos no solo e na redução de emissões de carbono antes mesmo de chegar ao mercado. As informações são do portal Exame.