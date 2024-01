Cerveja é tudo igual? Conheça detalhes dos principais estilos

Com a colaboração do cervejeiro Rodrigo Nogueira, o texto escrito por Gabriel Assumpção destaca quais as principais diferenças entre os estilos de cerveja sour, ale e lager.

Essas particularidades contribuíram para que a bebida alcoólica ganhasse aceitação em paladares de todo o mundo. Leia o conteúdo na íntegra para ficar por dentro dos detalhes.

Sour: reconhecidas por seus sabores ácidos e azedos evidentes, esse tipo de cerveja combina com pratos cítricos.

Ale: a característica marcante dessas cervejas é a variedade de sabores: frutadas, picantes, doces ou amargas. Além disso, equilibram com queijos de gosto mais intenso.

Lager: com a presença de malte na composição, a Lager é considerada suave em cada gole. É uma opção adequada para saborear com peixes, saladas, petiscos e outros alimentos leves.