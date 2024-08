Aprenda a preparar a ‘massa podre’, perfeita para tortas e quiches com receita fácil

Quando ouvimos falar em “massa podre”, o nome pode causar estranheza, mas esse é apenas o apelido da pâte brisée, uma massa clássica que pode ser facilmente preparada em casa.

Com poucos ingredientes e sem adição de açúcar, a pâte brisée tem um sabor neutro e uma textura quebradiça, característica que lhe confere o nome ‘‘massa podre’’. Apesar do nome curioso, essa massa é extremamente útil e excelente na culinária, especialmente para quiches e tortas salgadas. (veja receitas dessas opções abaixo).

Como preparar a massa podre

Você vai precisar de 10g de sal, água, 230g de manteiga integral sem sal e 380g de farinha de trigo peneirada. Comece misturando a farinha, o sal e a manteiga com as pontas dos dedos, criando uma ‘’farofa’'.

Vá adicionando água aos poucos e sovando essa massa até obter uma textura homogênea. Por fim, guarde a massa podre por 30 minutos na geladeira antes de usar: passos práticos, rápidos e fáceis! Veja a receita completa aqui.

Receitas para usar a massa podre

As melhores receitas de torta salgada

Como mencionado anteriormente, a pâte brisée é ótima para servir como base de tortas salgadas. No Caderno de receitas do Paladar, você confere receitas de tortas salgadas e, durante o preparo, pode substituir a massa tradicional pela pâte brisée, seja com cebola, palmito pupunha ou outros diversos sabores da sua preferência.

À moda brasileira, a torta de carne-seca com queijo coalho, da Torteria Foto: Felipe Rau/AE

Quiche de três queijos

O quiche também é uma excelente opção para utilizar a massa podre. Aprenda a como fazer um quiche de três queijos e também aproveite para experimentar o preparo combinado com a massa. Veja a receita completa aqui.

Quiche de três queijos Foto: Caroll Miguel

Quiche de cogumelos

A chef Helena Mil Homens, da padaria St. Chico, recomenda consumir o quiche de cogumelos (que pode ser feito com massa podre) combinado a uma salada generosa ao lado, criando uma refeição completa. Veja a receita completa aqui.