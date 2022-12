Pensando em você que está ansioso para arrancar aplausos da família e amigos na ceia de fim de ano, separamos sete receitas de quiche incríveis para você arrasar na cozinha e começar 2023 com o pé direito. Com certeza a diversidade de recheios dessa lista vai tornar o seu Réveillon muito mais saboroso. Aproveite!

Essa quiche de queijo brie com damasco da Padaria 13 de maio é o prato perfeito para servir como entradinha nas festas de fim de ano. A receita é fácil e tem um recheio incrível, acompanhado de amêndoas laminadas que fazem toda a diferença. O prato também é uma ótima opção para acompanhar saladas e aperitivos.

Muito consumido no Natal e queridinho dos brasileiros, o bacalhau é considerado indispensável por muitos nas festas de fim de ano. Pensando nisso, fomos buscar com a chef Erica Generoso essa receita de quiche de bacalhau. Com certeza esse prato vai ser a sensação da sua ceia.

Muito simples e com sabor indescritível, essa receita de quiche de aspargos e alho-poró é um clássico e não pode faltar na sua ceia de jeito nenhum. Para um toque delicado e encantador, não deixe de fazer o acabamento com as tiras finas das pontas dos aspargos. Pode parecer complicado, mas é só cozinhar o vegetal no vapor, fatiar e espalhar sobre o recheio para decorar. Aproveite!

A massa amanteigada e o recheio macio tornam essa receita de quiche de queijo minas frescal perfeita para o Réveillon. Com um tempero especial de manjericão, noz-moscada e pimenta-do-reino, essa quiche vai te surpreender pela praticidade e equilíbrio de sabores. Se você deseja fazer bonito na ceia e impressionar a família toda, essa receita de quiche do Las Chicas com certeza é uma ótima escolha.

Unindo gorgonzola, mussarela e gruyère, essa quiche de três queijos é o prato ideal para os amantes de recheios com muito queijo. Para essa receita ficar mais incrível ainda, temos uma dica: quando a quiche estiver pronta, finalize com outras fatias de queijo e volte ao forno por 7 minutos para derreter. Bom apetite!

Essa receita de quiche vegana com cogumelos e carne vegetal, criada pela nutricionista Alessandra Luglio, é fácil de preparar e muito saborosa. O prato pode ser servido na ceia de Réveillon, no almoço do primeiro dia do ano ou naquele lanche da tarde especial entre amigos e família. O creme de amêndoas é o toque especial dessa receita. Substituindo o creme de leite tradicional, o creme de amêndoas realça o sabor dos cogumelos e torna o prato um espetáculo. Aproveite!

Por fim, a receita de quiche de frango com requeijão é perfeita para quem gosta de algo mais substancioso, e servida com uma salada refrescante já pode ser considerada uma refeição completa. Se você ainda não experimentou essa quiche, não sabe o que está perdendo. Perfeita tanto para a hora da ceia de Réveillon quanto para o café da manhã ou o brunch do dia seguinte, essa receita vai ser a sensação da sua noite.

