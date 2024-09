Nesta terça-feira, 03, foi ao ar o décimo quinto episódio da 11ª temporada do MasterChef Brasil 2024, na categoria dos cozinheiros amadores. Após não agradar os jurados, o eliminado da vez foi o Lucas.

Primeira prova da noite

Na primeira prova, os 14 cozinheiros precisaram se dividir em duas equipes para encarar um desafio gigante: reproduzir fielmente uma torre de croquembouche. Larissa e Andrea foram escolhidas como capitães das equipes, Andrea que ficou com a cor azul escolheu as pessoas que iriam trabalhar com a Larissa, cor laranja, - ou seja, aquelas pessoas que ela não gostaria que estivessem em sua equipe, começando pelo Vini. Larissa, rebateu colocando José Roberto na equipe de Andrea até que finalmente as duas equipes ficaram completas.

Durante a prova, houve muita gritaria e desespero enquanto os competidores encaravam o desafio de confeitaria. Antes de iniciar a prova, Jacquin aproveitou para deixar algumas dicas ao competidores já que o croquembouche é um doce francês. Helena aproveitou também para pedir aos grupos para tomarem cuidado com o caramelo. Mesmo com duas horas e meia de prova, os jurados afirmaram que o tempo era curto.

PUBLICIDADE

Dentre os jurados, o Hugo Gloss, jornalista e blogueiro também julgou os pratos. “Cuidado, que eu vim daquele jeito!”, comentou Gloss ao lado de Ana Paula Padrão. “Veio afiado”, completou Fogaça.

Prova de eliminação

A equipe azul não se saiu bem na primeira prova e teve que encarar um desafio de fusão de países, em que a derrota significou uma eliminação direta do programa, decidida pelos jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Érick Jacquin. Infelizmente, Lucas , mesmo entregando um bom prato, não conquistou 100% os jurados e acabou eliminado.

Durante a prova seu prato precisava juntar a gastronomia brasileira e a chinesa, no entanto, Lucas não conseguiu mesclar com o seu caldo agridoce com tucupi, mas os jurados afirmaram que Lucas é um ótimo cozinheiro, mas dentro da proposta não entregou o que a prova esperava.

Relembre décimo terceiro episódio

PUBLICIDADE

No décimo terceiro episódio de MasterChef Brasil 2024, em vez da habitual eliminação, a competição deu uma pausa para a aguardada repescagem, trazendo Andréia e Larissa de volta ao jogo.