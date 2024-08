Na última terça-feira, 27, foi ao ar mais um episódio de MasterChef Brasil 2024, surpreendendo o público com o retorno dos eliminados da 11ª temporada em uma prova de repescagem. Em um sorteio, cada competidor selecionou um parceiro para a primeira prova, mas as escolhas geraram descontentamento, trazendo à tona discussões sobre machismo antes mesmo dos desafios começarem.

Sorteado por Ana Paula Padrão, Riad escolheu Larissa para ser sua dupla. A cozinheira, no entanto, ficou incomodada com a situação. “A última pessoa que eu queria trabalhar nesta cozinha é ele, cara. Que m*rda”, disse a ex-participante no episódio.

Participantes destacam falas misóginas

Outras participantes apoiaram Larissa. “Fala mesmo, Larissa. Fala mesmo”, disse Giorgia do mezanino. “Ele tem umas falas muito misóginas”, acrescentou Pâmela. Misoginia é o ódio direcionado a mulheres.

“O pouco contato que eu tive com o Riad já foi... Uns comentários muito escrotos que eu ouvi. Não quero contato, não quero amizade. O povo do grupo dele ficou feliz quando ele saiu, então quem será eu”, explicou Larissa, justificando seu desapontamento com sua dupla. “Ela está certa, tem que falar mesmo. Tem que hablar, mano. O cara foi machista”, afirmou Gabriela P.

PUBLICIDADE

Ana Paula Padrão chama atenção de Riad

Ao escutar os comentários das participantes, Ana Paula Padrão chamou a atenção de Riad. “Você se comporta, tá?”, disse a apresentadora ao ex-competidor. “Pelo sim, pelo não, você se comporta”.

Riad, porém, pareceu não entender o que estava acontecendo e os apontamentos das colegas. “Eu não estou sabendo dessa parte não, gente”, disse o cozinheiro.

Como foi o 14º episódio?

A repescagem trouxe de volta ao jogo duas participantes que já tinham sido eliminadas. O retorno das cozinheiras Larissa e Andréia aconteceu após uma prova de repescagem com 10 ex-competidores desta temporada. Era para apenas uma delas ter voltado ao programa, mas os jurados quebraram o protocolo e resolveram dar a uma segunda chance para ambas no MasterChef Brasil 2024. Confira aqui.