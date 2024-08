MasterChef Brasil 2024: jurados quebram protocolo e surpreendem em repescagem; assista

Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça decidiram quebrar o protocolo no MasterChef Brasil 2024 durante o episódio de repescagem desta terça-feira, 27. No anúncio sobre quem deveria voltar para a competição, os chefs escolheram duas pessoas para retornar, e não apenas uma, como tradicionalmente deveria ser.

Seis ex-competidores passaram para a segunda prova da noite, ainda valendo o retorno ao programa. Eles deveriam criar pratos criativos e saborosos com ingredientes de uma caixa pronta, e após essa última avaliação, os jurados tomaram uma decisão.

‘’Estávamos nós três pensando e nós falamos: ‘vamos quebrar o protocolo’’'. Imediatamente, os ex-participantes ficaram confusos, mas logo Jacquin anunciou o retorno de Andréia, que comemorou com gritos e pulos.

‘’Mas eu falei de quebrar o protocolo. Você não vai voltar sozinha, mais uma pessoa vai voltar e é você, Larissa. Os dois trabalhos estavam acima dos outros, tá? E vai dar mais trabalho para gente isso aí, porque é um competidor a mais!’’, completou o chef.

Desfecho inesperado

Após essa quebra de protocolo anunciada por Érick Jacquin, Ana Paula Padrão olhou para os chefs confusa. ‘’É isso?’’, questionou. ‘’Os pratos estavam muito parecidos’', respondeu Helena Rizzo.

A apresentadora ainda tentou justificar o possível cronograma da competição, com um número exato de pessoas que deveriam continuar ou sair do programa, mas ouviu dos chefs que depois eles pensam sobre isso.

Nesse momento, os chefs até mencionaram um possível spoiler: pode ser que, no próximo episódio ou nos demais, mais de um competidor seja eliminado do programa, para equilibrar a quantidade de participantes prevista no jogo.

Primeira prova

A segunda prova, que envolvia um prato criativo, selecionou apenas seis ex-competidores para a decisão oficial. No entanto, todos os que já tinham sido eliminados ganharam uma outra chance e tiveram que enfrentar a primeira prova da noite.

Eles tiveram que trabalhar em duplas para oferecer um brunch de qualidade aos três jurados. Todos tiveram a chance de voltar à disputa, dependendo do desempenho da dupla vencedora, que só assim poderia passar para a próxima etapa.

