MasterChef 2024: O que é o ‘arroz de puta rica’ apresentado no programa?

No episódio mais recente de MasterChef Brasil, que foi ao ar na terça-feira, 9, os cozinheiros amadores precisaram apresentar aos jurados um prato extraordinário feito com o arroz, um dos ingredientes mais comuns nas mesas dos brasileiros.

Entre os vários preparos, uma das receitas chamou atenção pelo nome inusitado, o “arroz de puta rica”. A ideia foi recebida com humor pelos chefs e por Ana Paula Padrão. “Adoro, adoro arroz de puta rica”, disse a apresentadora.

O que é o arroz de puta rica?

O prato consiste basicamente em um mexidão no qual o arroz é o protagonista. Ele é acompanhado de carnes de frango ou porco e linguiça, além de ervilha, ovo, milho e tudo mais que você quiser.

A mistura surgiu durante o Brasil Colônia, quando as prostitutas, além oferecerem seus serviços, serviam o prato aos clientes. Quanto mais rica a mulher, mais ingredientes havia. A receita também é conhecida como “arroz de quenga afortunada”, segundo o Band.com.br.

Como foi o 7º episódio?

No sétimo episódio de MasterChef Brasil, os cozinheiros amadores lidaram com o arroz na primeira prova. Laura subiu direto para o mezanino por fazer um bolo de arroz recheado com creme de confeiteiro, cumaru, noz-moscada e frutas secas. Aqueles que não impressionaram os jurados com suas criações foram direto para a prova de pressão.

No desafio que poderia mandá-los para a eliminação, os participantes precisaram entregar o peito de frango perfeito aos chefs em 20 minutos para garantirem a vaga na competição.

Eliminação

Para fechar a noite de tensão, os cozinheiros que não apresentaram um peito de frango espetacular participaram de mais uma prova. Eles precisaram mostrar que sabem fazer uma boa tortilha espanhola e, para dificultar a missão, os influenciadores Christian Figueiredo e sua esposa, Zoo, foram convidados a experimentar as criações. Vinícius foi o campeão do último desafio, enquanto Renata deixou a disputa.