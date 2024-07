Na terça-feira, 9, foi ao ar mais um episódio da 11ª temporada de MasterChef Brasil 2024 com os participantes amadores. Renata foi a eliminada da noite após não agradar os jurados Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo.

A cozinheira amadora deixou a competição na prova de eliminação, em que os participantes precisaram preparar uma tortilha espanhola. Ela nunca tinha feito ou provado o prato na vida e mesmo com as dicas dos chefs, não conseguiu garantir sua permanência no programa.

Fogaça explicou à cozinheira que o maior problema da sua receita era o excesso de ovo, o que foi classificado como um erro “fatal”.

Como foi o 7º episódio?

Na primeira prova, os cozinheiros lidaram com um ingrediente comum para os brasileiros: arroz. A dificuldade, no entanto, foi transformar o alimento cotidiano em um prato extraordinário.

Laura subiu direto para o mezanino por fazer um bolo de arroz recheado com creme de confeiteiro, cumaru, noz-moscada e frutas secas. Aqueles que não impressionaram os jurados com suas criações foram direto para a prova de pressão.

Prova de pressão

No desafio que poderia mandá-los para a eliminação, os participantes precisaram entregar o peito de frango perfeito aos chefs em 20 minutos para garantirem a vaga na competição. Gabriela C., José Roberto, Karine, Pâmela e Roberto subiram ao mezanino e escaparam da eliminação.

Eliminação com tortilha espanhola

Para fechar a noite de tensão, os cozinheiros que não apresentaram um peito de frango espetacular participaram de mais uma prova. Eles precisaram mostrar que sabem fazer uma boa tortilha espanhola e, para dificultar a missão, os influenciadores Christian Figueiredo e sua esposa, Zoo, foram convidados a experimentar as criações junto com os jurados. Vinícius foi o campeão do último desafio, enquanto Renata deixou a disputa.