MasterChef Confeitaria: descubra quem foi eliminado no 1º episódio

Nesta terça-feira, 19, foi ao ar o primeiro episódio de MasterChef Confeitaria, com a participação de 12 confeiteiros profissionais. Após as duas provas do programa, restaram apenas 11, pois Kim foi eliminada.

Em sua primeira temporada, essa edição inédita conta com os chefs e jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo, Henrique Fogaça e, como novidade, o mestre e confeiteiro Diego Lozano.

O programa apresentou uma nova estética entre equipamentos, mercado, cores e outros detalhes, e em seguida mostrou cada participante, revelando brevemente sua história e entrada na cozinha. Então, a exibição seguiu para as tão temidas provas.

Prova do espelho

A primeira prova da noite foi a chamada “caixa misteriosa do espelho”, onde uma caixa carregava espelhos para que os participantes vissem o próprio rosto. Isso revelou que uma sobremesa autoral seria a protagonista da vez.

Os confeiteiros deveriam fazê-la em três horas, utilizando a farinha como um ingrediente obrigatório em qualquer um dos processos, além de abusar da criatividade para causar uma boa primeira impressão.

Prova de eliminação

Nem todos se destacaram na entrega da sobremesa autoral, e acabaram caindo na prova de eliminação. Nela, os confeiteiros profissionais tiveram que se desfiar a preparar uma torre de pavlova, com merengue e três recheios. Kim acabou deixando o programa após a avaliação dos quatro jurados.

