Os fãs de MasterChef não precisam se preocupar, pois não terão tempo nem de sentir falta do programa após o fim da 11ª temporada de cozinheiros amadores. Na próxima terça-feira, 19, estreia o MasterChef Confeitaria, uma edição nunca feita antes no reality, com a participação de confeiteiros profissionais.

Mais dias na semana

Diferente das outras temporadas, o novo modelo terá mais dias de exibição e irá ao ar duas vezes na semana: às terças-feiras e às quintas-feiras, sempre às 22h30, na Band.

Diego Lozano, o novo jurado

Além de Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, o MasterChef também convidou Diego Lozano para participar da equipe de jurados, e avaliará o trabalho dos confeiteiros ao longo dos dez episódios do programa, segundo o portal da Band.

Diego Lozano é chef pâtissier e especialista em chocolate. Ele foi eleito o melhor chocolatier brasileiro no concurso internacional World Chocolate Masters, em 2007 e 2015. Ele também é dono do Levena, uma confeitaria em São Paulo, e tem uma escola de confeitaria com seu nome.

Como será o MasterChef Confeitaria?

De acordo com Marisa Mestiço, diretora geral do MasterChef Brasil, a dinâmica continuará a mesma, mas o foco dos pratos e alguns detalhes serão diferentes. “As provas serão mais longas e teremos a participação de grandes chefs confeiteiros como convidados na avaliação final”, explicou ela, conforme a matéria de Matheus Mans, no Paladar.

Para a chef Helena Rizzo, o MasterChef Confeitaria é uma oportunidade de valorizar essa área da gastronomia. “A confeitaria é um mundo enorme e variado. Compreende o universo do chocolate, dos gelatos e dos sorbets, da confeitaria clássica, dos doces tradicionais brasileiros”, afirmou. “Mas, aqui no Brasil, eu acho que o confeiteiro de restaurante está ainda num lugar muito tímido”.