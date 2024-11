MasterChef Brasil 2024: descubra quais prêmios o campeão leva para casa

Na última terça-feira, 12, foi ao ar o episódio final de MasterChef Brasil 2024, que revelou o campeão da 11ª temporada. Depois de uma batalha de pratos com Giorgia, José Roberto foi o ganhador por apresentar um menu autoral completo que trazia ingredientes típicos do Nordeste.

Prêmio MasterChef 2024

O vencedor leva para casa o troféu MasterChef, R$ 350 mil dados pela Stone, um conjunto premium de panelas da Royal Prestige e uma cozinha gourmand oferecida pela Brastemp. Além disso, a Camicado também doou R$ 50 mil em produtos para o campeão equipar sua casa ou o seu possível futuro restaurante.

Le Cordon Bleu

PUBLICIDADE

O ganhador ainda recebe a oportunidade de participar de aulas na escola de gastronomia mais renomada do mundo, patrocinada pela Le Cordon Bleu. Enquanto isso, o segundo lugar, que ficou com a Giorgia, também tem a possibilidade de fazer um curso com os melhores gastrônomos.

“Os dois estarão com a gente investindo no futuro, investindo na educação e estudando, porque isso é muito importante”, destacou Carla Rosas, diretora do Le Cordon Bleu Rio, que entregou o envelope concedendo a bolsa aos cozinheiros amadores no último episódio.

“Vai ser um prazer receber vocês na Le cordon Bleu do Brasil, no Rio e em São Paulo. Temos uma profissão maravilhosa, onde a gente usa ingredientes simples e transforma em obras de artes. E o que é mais importante, conseguir trazer uma emoção naquilo que a gente faz. Então parabéns”, afirmou Philipp Brye, Head Chef Pâtisserie, do Le Cordon Bleu Rio.

Como foi o último episódio de MasterChef 2024?

O fim da temporada foi marcado pelo confronto decisivo entre Giorgia e José Roberto. Para a disputa, os precisaram trazer um menu autoral completo, com entrada, prato principal e sobremesa.

PUBLICIDADE

Além dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, o confeiteiro Diego Lozano marcou presença e exigiu técnica dos competidores na receita doce para dar um voto de peso na disputa. O chef também foi anunciado como o novo jurado do MasterChef Confeitaria, que estreia dia 19 de novembro.

José Roberto se consagrou como campeão. O menu, composto por pirão de castanhas, peixe na folha de bananeira com molho de tucupi e bolo com creme diplomata, encantou o paladar dos jurados e o tornou vencedor do MasterChef Brasil 2024.