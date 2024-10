O MasterChef Brasil promete novidades para novembro e vai até mesmo mudar de dia. Mas não se preocupe, não é a edição atual. No dia 19 do próximo mês, estreia o MasterChef Confeitaria e para alegria de muitos, essa temporada será exibida duas vezes por semana.

Quando será exibido o MasterChef Confeitaria?

Além das terças-feiras, que já são tradicionais, o reality será transmitido também nas quintas-feiras. O horário deve permanecer o mesmo, às 22h30. O programa contará com apresentação de Ana Paula Padrão e com o trio de jurados já conhecido, formado por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Além deles, haverá um novo jurado na equipe, o chef pâtissier e especialista em chocolate Diego Lozano, que vai contribuir nas avaliações dos doces feitos pelos participantes, segundo o Band.com.br.

Quem é Diego Lozano?

Diego Lozano foi eleito duas vezes como o melhor chocolatier brasileiro no concurso internacional World Chocolate Masters. O chef também é dono do Levena, confeitaria em São Paulo (SP), e possui uma escola de confeitaria que leva o seu nome.

Como será o MasterChef Confeitaria?

De acordo com a Endemol Shine Brasil, dona do formato, a nova edição é inspirada no Dessert Masters, dedicada aos profissionais de confeitaria.

Marisa Mestiço, diretora geral do MasterChef Brasil, afirmou que a dinâmica continua a mesma e que muda apenas o foco dos pratos e alguns detalhes. “As provas serão mais longas e teremos a participação de grandes chefs confeiteiros como convidados na avaliação final”, disse ela. Saiba mais sobre as novidades do MasterChef Confeitaria na matéria de Matheus Mans.