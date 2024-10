O MasterChef Brasil 2024, na categoria de cozinheiros amadores, está na reta final e nesta terça-feira (22) foi ao ar o 22º episódio da temporada. Após não se sair bem na prova de eliminação, Vinícius deixou o avental do programa.

Primeira prova

O episódio desta semana trouxe uma surpresa e reuniu ex-competidores do reality com os participantes atuais em um desfio específico. As receitas escolhidas foram justamente aquelas que retiraram os ex-jogadores da disputa.

Em uma espécie de duelo entre os antigos e os mais novos, venceram os competidores que apresentaram os melhores pratos. Os participantes atuais que perderam o desafio foram direto para a prova de eliminação.

Prova de eliminação

A prova de eliminação foi chamada de “filme de terror” pela apresentadora Ana Paula Padrão, pois envolveu muita habilidade dos participantes em um desafio de confeitaria. Eles precisaram preparar sanduíches de sorvete, que nada mais são do que dois biscoitos recheados com sorvete. Porém, no caso dos cozinheiros amadores do MasterChef, envolvia cookies e recheio feitos desde o início.

Vinícius foi o eliminado da vez depois de não conseguir entregar o que foi pedido pelos jurados Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo.

Como foi o 21º episódio de MasterChef?

Durante a primeira prova do 21º episódio, os competidores saíram das bancadas do programa e trabalharam em equipes na cozinha profissional de um dos restaurantes de Henrique Fogaça: o Sal Gastronomia. O objetivo da prova era entregar dois menus criados exclusivamente pelo chef, incluindo entrada, prato principal e sobremesa, que foram servidos para 40 pessoas próximas de Fogaça.

Aqueles que não entregaram um bom resultado no primeiro desafio foram parar na eliminação, em que tiveram que fazer um Chou Farci, prato de origem francesa, composto por uma carne envolta de repolho ou couve. Apesar do prato ter uma estrutura complexa, todos os cozinheiros fizeram um trabalho bem feito, com apenas alguns detalhes a serem ajustados, que acabaram fazendo Larissa ser eliminada do MasterChef Brasil 2024. Confira aqui.