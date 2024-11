MasterChef Confeitaria: quem foi o eliminado do 2º episódio?

Nesta quinta-feira, 21, foi ao ar o segundo episódio de MasterChef Confeitaria, com a participação do total de 12 confeiteiros profissionais. Depois de mais duas provas desafiadoras, restaram apenas 10 competidores, pois Sá Marina foi a eliminada da noite.

Primeira prova

A primeira prova do segundo episódio trouxe frutas brasileiras como protagonistas da vez, como graviola, maracujá do cerrado, mamão verde, melão de são caetano e fruta do conde.

Os confeiteiros, em equipes pela primeira vez na edição, precisaram trabalhar menus de ‘’mão cheia’' com esses ingredientes, com o principal desafio de acertar tanto na estética quanto no sabor: o conjunto perfeito.

Prova de eliminação

PUBLICIDADE

As equipes que não conseguiram entregar brasilidade na primeira prova, foram direto para a prova de eliminação. Em mais um desafio, mas dessa vez valendo uma vaga no programa, os confeiteiros deveriam entregar uma sobremesa autoral com base em uma sobremesa francesa: Gâteau Ópera.

‘’O que nós queremos é que vocês façam um Ópera, mas na versão de vocês’’, explicou o mestre e confeiteiro Diego Lozano, que nessa edição entrou como jurado ao lado de Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Apesar da exigência ser uma sobremesa com toque autoral, ainda assim o preparo exigiu muita técnica. Maria Eugênia e Juliete subiram ao mezanino, enquanto Sá Marina acabou sendo eliminada depois da avaliação dos quatro jurados. ‘’Eu estou triste, mas também estou muito orgulhosa de ter entrado nessa cozinha’', disse antes de se despedir.

Relembre o primeiro episódio

Em seu primeiro episódio nessa edição inédita, o MasterChef Confeitaria apresentou uma nova estética entre equipamentos, mercado, cores e outros detalhes, e em seguida mostrou cada participante, revelando brevemente sua história e entrada na cozinha.

PUBLICIDADE

Após uma caixa misteriosa na primeira prova e uma torre de pavlova valendo a continuidade no programa, Kim acabou sendo a eliminada, restando apenas 11 confeiteiros profissionais na competição. Relembre detalhes nesta matéria.