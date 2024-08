MasterChef anuncia novo jurado para próxima edição do reality

O chef Diego Lozano foi anunciado como o novo jurado do MasterChef Confeitaria, o novo reality show da Band apresentado por Ana Paula Padrão. Lozano, eleito internacionalmente como o melhor chocolatier do Brasil, ganhou destaque nas redes sociais após a polêmica sobremesa de pão com mortadela, que custa R$ 50 a fatia. Ele se juntará a Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin no painel de jurados.

A confirmação do mais novo jurado veio pela página oficial da Band TV e Masterchef Brasil nas redes sociais. A postagem também afirmou que o formato é inédito na telinha da Band. O que deixou muitos fãs felizes com a notícia. “Ansiosa por esse momento”, escreveu uma internauta. “Prova de confeitaria é sempre difícil, ansiosa já”, disse outra. “Nunca tinha pensando num formato apenas de confeitaria, vocês se superam a cada ano!”, comentou mais uma.

Confira

Quais são as novidades do novo formato?

PUBLICIDADE

Marisa Mestiço, diretora geral do MasterChef Brasil, afirmou que a dinâmica permanecerá a mesma, com mudanças apenas no foco dos pratos e alguns detalhes. “As provas serão mais longas e teremos a participação de grandes chefs confeiteiros como convidados na avaliação final”, explicou ela. Veja mais na matéria de Matheus Mans, repórter do Paladar.

Quando estreia o Masterchef Confeitaria?

Pode marcar no seu calendário porque no dia 19 de novembro, o novo programa chega na Band TV. Contudo, não deixe de acompanhar todas as novidades do novo programa e do time de jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo, Erick Jacquin e claro,do novo jurado Diego Lozano aqui no Paladar.