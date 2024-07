Érick Jacquin faz crítica ácida no MasterChef: ‘Dura, parece a minha carteira’; assista

Érick Jacquin protagonizou um momento icônico durante uma avaliação no nono episódio do MasterChef Brasil, ao lado de Helena Rizzo e Henrique Fogaça. No entanto, como o momento foi tenso, apenas alguns participantes e convidados especiais conseguiram soltar um risinho.

O fato ocorreu durante a prova de eliminação, onde os cozinheiros amadores precisavam preparar uma esfiha de qualidade, combinando perfeitamente massa e recheio. Ao comentar sobre a esfiha de Vitor, Jacquin questionou o uso de um pano para cobrir a massa.

O participante explicou que a técnica supostamente deixaria a massa macia, mas Jacquin discordou. ‘’Está muito dura a sua massa. Dura. Parece a minha carteira’', disse sobre o preparo do participante.

Eliminado do nono episódio

PUBLICIDADE

Na prova de eliminação, Vitor, inclusive, ficou entre os três piores por não entregar uma esfiha bem feita. Junto dele, Juan e Lucas, mas quem acabou colocando o avental na bancada e deixando o programa foi Juan. ‘‘É triste porque eu peguei esse avental com tanta garra, não [queria] largar ele nunca’', comentou o eliminado.

Ana Paula Padrão solta palavrão em prova tensa

Antes de revelar os resultados, a prova ocorreu entre os participantes que não se deram bem na primeira prova. Alguns ficaram assustados por terem que elaborar esfihas, enquanto outros se sentiram aliviados.

No entanto, Roberto causou uma preocupação a mais entre quem assistia o preparo, pois desafiou os segundos após demorar para colocar as esfihas na bancada, como exigia a regra.

‘‘Roberto! 5 segundos’', alertou Ana Paula Padrão gritando o nome do participante, que, por fim, conseguiu deixar as esfihas na bancada. ‘‘Caralh*! Vai ser zen assim lá na casa do chapéu’', comentou a apresentadora. Confira o conteúdo completo aqui.

PUBLICIDADE

Qual foi a primeira prova?

No nono episódio do MasterChef Brasil, a primeira prova exigiu que os participantes entregassem aos jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça receitas específicas para harmonizar perfeitamente com café, como pimenta, queijo canastra, chocolate, camarão, foie gras e entre outros. Relembre.