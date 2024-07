A 11ª temporada do MasterChef Brasil tem ido ao ar todas as terças-feiras ao longo das últimas semanas, marcando tempo o suficiente para que participantes e jurados tenham interações mais próximas. Um exemplo disso é a relação descontraída que entre o jurado Érick Jacquin e o competidor João Vitor.

O cozinheiro, que é um dos mais novos da edição, tem certa semelhança com o chef francês, e isso foi notado pelos demais participantes, tornando-se até mesmo uma piada nos bastidores, o que rendeu a ele até o apelido de ‘Jacquinzinho’, conforme aponta matéria da Band.com.

Jacquin entra na brincadeira

No sétimo episódio da edição, exibido no último dia 9, o jurado Érick Jacquin resolveu entrar na brincadeira e ‘confirmar’ os boatos na hora de provar o prato elaborado por João, dizendo: “Tem uma fofoca atrás das câmeras de você, que todo mundo fala que você é meu bebê. Meu filho. Vou te registrar no cartório”.

Sem privilégios

Apesar do aparente favoritismo, o jogo não é facilitado para o ‘filhinho’ João Vitor, que nos últimos episódios tem batido ponto nas provas de eliminação e escapado por pouco, inclusive no exibido nesta última terça (23).

